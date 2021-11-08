Роскомнадзор лишили возможности собирать все данные о разговорах абонентов

Министерство цифрового развития изменило порядок передачи данных о разговорах абонентов Роскомнадзору. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По вступившему с октября в силу закону о борьбе с серыми SIM-картами операторы должны были автоматически передавать Роскомнадзору весь биллинг. Теперь речь идет о данных по запросу службы, часть из них передается только по решению суда. Роскомнадзор сможет запрашивать данные о звонках, передаче данных, расположении абонентов относительно ближайших базовых станций.

Опрошенные изданием эксперты указали, что даже в сокращенном виде ведомство получит полномочий больше, чем спецслужбы. По подсчетам, новое регулирование может стоить операторам 0,4 процента годовой выручки.

О том, что Роскомнадзор захотел получать паспортные данные всех абонентов в России и все детали звонков, сообщалось 17 марта. О планах говорилось в проекте постановления российского правительства, разработанного для борьбы с «серыми» сим-картами, которые бесплатно раздают в местах массового скопления людей. Они оформляются на юридические организации и индивидуальных предпринимателей и используются для мошенничества. Аферисты приобретают такие сим-карты по чужим паспортам, что «создает препятствия при проведении оперативно-разыскных действий, так как затрудняет идентификацию абонента».

В ведомстве ранее заверили, что не будут запрашивать детализацию звонков по всем абонентам. Для работы Роскомнадзору понадобятся только данные за последние две-три недели и только о тех россиянах, на которых зарегистрировано от 10 сим-карт. При этом представитель регулятора заверил, что сразу после проверки данные будут удаляться, а сотрудники ведомства не получат доступа к содержанию разговоров или переписки.