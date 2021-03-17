Роскомнадзор захотел получать паспортные данные и детали звонков всех россиян

Роскомнадзор хочет получать паспортные данные всех абонентов в России и все детали звонков. Об этом говорится в проекте постановления российского правительства, разработанного для борьбы с «серыми» сим-картами. На него обратило внимание издание РБК.

Отмечается, что регулятор рассчитывает получать детальные сведения об абонентах, в том числе данные о том, что кому и с каких устройств звонил. Эту информацию, согласно проекту, ведомству должны будут предоставить операторы связи. В настоящий момент доступ к таким сведениям имеют только сами операторы, а также правоохранительные органы по запросу.

Если проект утвердят, то у регулятора будет доступ к следующей информации: ФИО абонентов, дата их рождения, место жительства и реквизиты паспорта, место их работы, виды звонков, которые совершали абоненты или пользователи корпоративных тарифов, а также номера вызывающего и вызываемого абонента.