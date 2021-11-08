Курс биткоина взлетел

В ночь на понедельник, 8 ноября, курс биткоина начал резко расти по сравнению с последними двумя неделями и утром взлетел выше 66 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

На максимуме цена доходила до 66,34 тысячи долларов. В последний раз на таком уровне монета торговалась 21 октября. До 67 тысяч биткоин доходил только 20 октября, после чего скорректировался.

За последние 24 часа он вырос на четыре тысячи долларов. По состоянию на 10:25 криптовалюта торгуется по 65,99 тысячи долларов.

В конце прошлой недели аналитики американского инвестбанка JPMorgan назвали справедливой ценой биткоина 35 тысяч долларов за монету. При этом главной проблемой криптовалюты как инвестиции они посчитали волатильность. Если с ней удастся справиться с следующем году, то справедливой ценой биткоина станет 73 тысячи долларов при реальном уровне порядка 100 тысяч.

В свою очередь директор криптовалютной платформы CoinList Грэм Дженкин и руководитель инвестиционного департамента фонда на рынке криптоактивов ICB Fund Аарон Хомский считают, что для биткоина реальной будет цель дойти до 100 тысяч долларов уже к концу этого года.