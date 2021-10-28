Биткоину предсказали рост до 100 тысяч долларов

Генеральный директор криптовалютной платформы CoinList Грэм Дженкин предсказал курсу биткоина рост до 100 тысяч долларов к концу 2021 года, сообщает CNBC.

«Большинство людей из CoinList готовы поспорить, что к концу года курс биткоина поднимется до уровня 100 тысяч долларов», — сказал Дженкин, отметив, что есть определенные сложности, поскольку за последние несколько дней стоимость биткоина снизилась.

Курс самой популярной криптовалюты мира 20 октября достиг 66 тысяч долларов. Таким образом, стоимость биткоина побила исторический рекорд, установленный в апреле — 64,8 тысячи долларов. Позже курс криптовалюты упал и 28 октября составляет 59,34 тысяч долларов за монету. CNBC со ссылкой на ряд финансовых экспертов и компаний отмечает, что стоимость биткоина вырастет до 100 тысяч долларов или выше из-за инфляции и запуска ETF (инвестиционный фонд, акции которого обращаются на бирже).

Руководитель инвестиционного департамента фонда на рынке криптоактивов ICB Fund Аарон Хомский также считает, что курс биткоина может вырасти до 100 тысяч долларов до конца 2021 года, но при условии усугубления проблем с инфляцией. Он отметил, что уже до конца октября криптовалюта достигнет уровня 68,5-70 тысяч долларов, не встретив серьезного сопротивления.

В октябре американский инвестор-миллиардер Пол Тюдор Джонс заявил, что криптовалюты лучше защищены от инфляции, так как не контролируются центробанками. Он назвал цифровые активы более эффективным способом накопления и сохранения капитала, чем золото.