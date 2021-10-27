Россиянам назвали основные мошеннические схемы с биткоином

В ОНФ предупредили, что с помощью рассылок про биткоин злоумышленники крадут данные людей

Мошенники на фоне роста курса биткоина начали активно рассылать россиянам письма с предложениями инвестировать в этот вид криптовалюты. Основные схема обмана назвала РИА Новости руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

С помощью рассылок злоумышленники могут реализовать две схемы обмана людей: украсть их данные и заманить в финансовую пирамиду. В сообщениях мошенники пишут, что биткоин «вновь пошел на рекорды», и что можно забрать себе «часть профита около двух штук зеленых за сутки».

Ответить на электронный адрес, с которого пришла рассылка, нельзя. Сервер информирует, что такого электронного ящика не существует, это говорит о спам-рассылке, отметила эксперт. При переходе по ссылке происходит кража идентификационных данных пользователя для рекламных целей или загрузки в фоновом режиме вредоносного программного обеспечения.

Кроме того, в тексте письма есть призыв приглашать друзей и родственников, что является признаком пирамиды. Начинаться все может с «символических тысячи-другой», а закончиться миллионными кредитами и потерей всех накоплений, предупреждает Лазарева.

Ранее, 20 октября, курс биткоина побил исторический рекорд, поднявшись почти до 66 тысячи долларов за штуку. Однако 27 октября криптовалюта рухнула до 58 132 долларов.