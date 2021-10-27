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«Мемная» криптовалюта обновила исторический рекорд

«Мемная» криптовалюта Shiba Inu подорожала на 30 процентов
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Фото: Avishek Das / Globallookpress.com

Мем-токен Shiba Inu обновил исторический максимум — утром 27 октября его стоимость достигла 0,000058 доллара, а капитализация равнялась 27 миллиардам долларов, по данным сервиса CoinGecko. За последние сутки криптовалюта подорожала на 30 процентов после сообщений о том, что ее начнет поддерживать приложение Robinhood.

В настоящее время Shiba Inu — 11-я по величине криптовалюта. Рост цены за неделю составил 93 процента. Побив рекорд стоимости, «мемная» валюта обошла по капитализации несколько крупных международных компаний, таких как автопроизводитель Nissan или техногигант LG Electronics (19,9 миллиарда и 19,88 миллиарда долларов соответственно). К моменту публикации новости стоимость Shiba Inu скорректировалась и составила 0,000054 доллара.

Shiba Inu начала дорожать после того, как на сайте Change.org появилась петиция о включении токена в список брокерской фирмы Robinhood, получившей известность благодаря отсутствию комиссий за совершение транзакций. 26 октября главный исполнительный директор компании Влад Тенев заявил, что «внимательно» рассматривает возможность добавления новых монет в продукты фирмы. На 27 октября петиция собрала уже 333,37 тысяч подписей, и их число ежесекундно увеличивается.

Создатели валюты с изображением собаки сиба-ину называют свой токен «убийцей Dogecoin». На сайте проекта указано, что его основной целью является обогнать по капитализации любимую криптовалюту миллиардера Илона Маска. Разработчики заявляют, что намерены «разогнать» стоимость Shiba Inu, как это сделали, например, акционеры GameStop из сообщества Reddit.

Shiba Inu резко упала в цене в начале недели, когда Илон Маск сообщил, что эта криптовалюта не входит в его инвестиционный портфель. Миллиардер уточнил, что приобрел «из любопытства» только биткоин, Ethereum и Dogecoin. 25 октября цена токена снизилась на 15 процентов до 0,000039 доллара.

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