Биткоин побил исторический рекорд

Курс биткоина 20 октября достиг 65 566 долларов, свидетельствуют данные CoinGecko. Стоимость самой популярной криптовалюты мира, таким образом, побила исторический рекорд, установленный в апреле — 64,8 тысячи долларов.

За сутки стоимость биткоина выросла почти на 5 процентов, за неделю — более чем на 17 процентов. Капитализация достигла 1,2 триллиона долларов. Криптовалюта дорожает с середины октября — 15-го числа ее курс превысил 60 тысяч долларов, а 19-го приблизился к историческому максимуму.

По оценкам Bloomberg, рост поддержал оптимизм, связанный с началом торгов на бирже в США первого связанного с биткоином биржевого фонда (ETF) 19 октября. Объем торгов, по подсчетам агентства, приблизился к миллиарду долларов. «Это решающий момент. Уже не идет речи о том, продолжит ли существовать этот тип активов или нет: я думаю, это действительно значимая историческая отметка в целом для класса цифровых активов», — отмечает глава криптоконсалтинговой компании Джесс Праудман.

В начале октября биткоину предсказали еще более существенный рост. По прогнозам трейдера Дмитрия Лаврова, самая популярная криптовалюта поднимется до 100 тысяч долларов. «Я думаю, для всех вас очевидно, что рынок криптовалюты оптимистичен, и у биткоина есть все, чтобы достичь 100 тысяч долларов, не так ли? Цена преодолела основное сопротивление. Дорога к самому высокому значению за все время и выше открыта!» — написал Лавров.