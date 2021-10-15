Курс биткоина резко подскочил утром 15 октября, превысив 60 тысяч долларов, свидетельствуют данные биржи Bitfinex. Цена первой в мире криптовалюты приближается к историческому максимуму в 64,8 тысячи долларов, установленному в середине апреля.

За сутки биткоин подорожал на 3 процента. Капитализация валюты выросла до 1,1 триллиона долларов, по данным сервиса CoinDesk. К моменту публикации новости ее стоимость снова сильно упала — на 1 тысячу долларов — и составляет 59,050 тысячи долларов.

Доля биткоина на крипторынке теперь составляет 44,2 процента. После локального минимума 29 сентября, когда стоимость опустилась до 40,7 тысячи долларов, валюта снова подорожала: с конца сентября она выросла на 47 процентов. Аналитическая компания B2C2 объясняет подорожание биткоина в начале октября высоким спросом на криптовалюту со стороны институциональных инвесторов — банков, инвестиционных компаний и других организаций.

Правительства и регулирующие органы по всему миру обеспокоены высокой волатильностью криптовалют и зависимостью их стоимости от множества внешних факторов, от комментариев главы Tesla Илона Маска до репрессивных мер со стороны правительства Китая. Недавно представитель Банка Англии (ЦБ) заявил, что торговля цифровыми деньгами поставила мир под угрозу глобального финансового кризиса уровня 2008 года, так как слишком быстрый рост рынка может спровоцировать образование пузыря.