Курс биткоина приблизился к историческому максимуму, достигнув отметки в 63 261 доллар впервые за последние полгода. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Последний раз самая популярная криптовалюта торговалась на таком уровне в апреле 2021 года, когда ее стоимость установила рекорд в 64,8 тысячи долларов. Сейчас цена биткоина составляет 62 544 доллара. Только за последнюю неделю с 12 октября криптовалюта выросла больше чем на 11 процентов, а с 29 сентября — на 52 процента.

Курс биткоина резко подскочил 15 октября. Криптовалюта выросла на 3 процента за сутки и превысила отметку в 60 тысяч долларов.

В конце сентября курс биткоина обвалился из-за решения властей Китая запретить любые операции с криптовалютой. Под ограничения попали также услуги зарубежных компаний для китайских инвесторов, из-за чего крупные криптобиржи Huobi и Binance прекратили регистрировать пользователей из Китая. Самая популярная криптовалюта быстро восстановилась после локального минимума, и теперь аналитики предсказывают ей рост до ста тысяч долларов за монету.

