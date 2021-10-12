В криптовалютах разглядели конкурента традиционным деньгам

Авторы доклада Всемирного банка разглядели новые возможности криптовалют, признав их не только спекулятивным инструментом, но и полноценным средством платежа, а также стратегических инвестиций. Следовательно, виртуальные деньги конкурируют с традиционными валютами. Документ опубликован на сайте организации.

Эксперты, среди которых экономист Всемирного банка Клеменс Граф фон Люкнер, старший вице-президент и главный экономист Кармен Рейнхарт, а также профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф, изучили статистику операций с биткоином и другими криптовалютами и пришли к выводу, что 7,4 процента от общего количества транзакций приходится на оплату товаров и услуг либо переводы, включая трансграничные.

Такое положение дел опровергает устоявшееся мнение о криптовалютах, как об инструменте спекуляций и оплаты нелегальных товаров. Во многих секторах экономики, хотя и не во всех, криптовалюты составляют конкуренцию обычным фиатным деньгам в качестве средства обмена, отмечается в докладе.

В 7,4 процента из проанализированных операций криптовалюты служили промежуточным средством обмена — их использовали, чтобы приобрести другие валюты, но в конечном счете купить товар или оплатить услугу. Около 20 процентов из таких платежей приходится на трансграничные операции.

Особенно много трансграничных операций с использованием биткоина и других криптовалют было зафиксировано в странах, где законодательно установлены ограничения на вывод капитала и покупку иностранной валюты.

