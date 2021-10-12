Страны Большой семерки договорятся о контроле цифровых валют

Страны Большой семерки (G7) представили проект руководства по контролю цифровых валют центральных банков (СВDC) для национальных правительств. Принципы разработаны с целью обеспечить прозрачность финансовой деятельности, связанной с этими валютами, и защитить конфиденциальность ее участников, пишет Kyodo News со ссылкой на полученный документ.

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Переговоры стран-участниц G7 состоятся 13 октября в Вашингтоне. Создатели проекта ожидают, что на встрече представители Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США договорятся о принятии проекта. В документе отмечено, что решение о выпуске цифровых валют является «суверенным делом» каждого государства, однако руководство «устанавливает общий набор принципов и подчеркивает фундаментальную важность всеобщих ценностей, таких как прозрачность, верховенство закона и разумное экономическое управление, и могут служить ориентиром для исследования розничного использования CBDC в странах Большой семерки и за ее пределами». Ни один из членов G7 пока не принял окончательного решения о внедрении цифровых валют центральных банков.

Авторы проекта подчеркивают стремительный рост популярности цифровых платежей, который был ускорен пандемией коронавируса и необходимостью бесконтактной оплаты. Среди мер, которые правительства могут принять к сведению, указаны нормативные ограничения для новой платежной системы, «строгие» стандарты конфиденциальности и подотчетности для защиты данных пользователей и прозрачность информации о платежах.

Особое внимание в документе уделено использованию CBDC жителями иностранных государств. Деятельность нерезидентов нуждается в специальном контроле, так как в определенных объемах может привести к валютному замещению (замещение иностранными валютами национальных денег в качестве средства обращения и сбережения) и потере денежного суверенитета как в стране-эмитенте, так и в другом государстве.

В качестве других базовых принципов упомянуты борьба с мошенничеством и снижение рисков уклонения от финансовых санкций. Кроме того, руководство напоминает правительствам о необходимости сделать платежную систему устойчивой, например, моделируя потенциальные кризисы и разрабатывая стратегию.

По данным Международного валютного фонда, 110 стран в мире изучают вопрос внедрения CBDC. Первой страной, официально запустившей цифровые валюты центральных банков, стали Багамские острова. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил в прошлом месяце, что центральный банк США исследует преимущества и недостатки выпуска CBDC и в ближайшее время опубликует результаты своего анализа, чтобы получить отзывы законодателей и общественности.

Активнее всех развивает собственную цифровую валюту Китай, недавно запретивший все криптовалюты. Сейчас уже осуществляются пилотные программы по развитию цифрового юаня. Аналитический «Центр новой американской безопасности» в Вашингтоне заявил, что система CBDC «вероятно, позволит Коммунистической партии Китая укрепить цифровой авторитаризм внутри страны и "экспортировать" свое влияние и стандарты за границу». Эксперты предупредили, что цифровой проект Китая «представляет собой значительный риск для давно устоявшихся стандартов финансовой конфиденциальности, поддерживаемых в свободных обществах».