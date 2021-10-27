Курс биткоина рухнул почти на семь процентов в ходе торгов в среду, 27 октября. На 11:09 за одну монету давали 58 132 доллара (минус 6,9 процента по сравнению с открытием торговой сессии). На 11:30 биткоин торговался по 59 тысяч долларов.

20 октября курс биткоина побил исторический рекорд, поднявшись почти до 66 тысяч долларов за штуку. Глава инвестиционного департамента фонда на рынке криптоактивов ICB Fund Аарон Хомский допустил, что курс биткоина может вырасти до 100 тысяч долларов до конца года из-за роста инфляции во всем мире.

В конце октября американский миллиардер-инвестор Пол Тюдор Джонс заявил, что биткоин защищает от инфляции лучше, чем золото. За последний год золото подешевело на восемь процентов, а биткоин вырос на 437 процентов.

В октябре платежная система Mastercard объявила о возможности расплачиваться криптовалютой благодаря партнерству с платформой Bakkt. Для держателей криптовалют компания пообещала запустить специальную программу лояльности.