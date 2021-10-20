На нефтяных месторождениях России предложили майнить криптовалюту

Российские нефтяные компании предложили использовать свои месторождения для добычи криптовалюты, пишет «Коммерсантъ». Обсуждением идеи занялись Минпромторг, Минцифры и Центробанк.

Нефтяники предлагают майнить криптовалюту на электричестве, полученном с использованием попутного нефтяного газа (ПНГ), который выделяется при добыче нефти. Минпромторг направил письмо в ЦБ с просьбой оценить правомерность такого предложения.

Собеседник издания, близкий к Минпромторгу, заявил, что одна из крупных российских нефтедобывающих компаний хотела бы масштабировать свой проект по майнингу криптовалюты. Пока официально такой проект в России есть только у «Газпром нефти». В 2020 году компания начала майнить криптовалюту на своем месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. По данным журнала о биткоине Forklog, за месяц «Газпром нефть» добыла 1,8 биткоина.

Эксперты считают предложение спорным. С одной стороны, существует невыгодный для транспортировки газ, из которого можно получить электроэнергию. С другой — для нефтяников этот бизнес непрофильный и затратный, поскольку им придется оплачивать обслуживание центров обработки данных (ЦОДов), отметил глава Ассоциации участников отрасли ЦОДов Игорь Дорофеев. Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев напомнил, что, хотя в стране нет законодательного запрета на майнинг, криптовалюту нельзя обменять или использовать как средство оплаты. Журавлев не исключает вариант, при котором нефтяники предоставят избыточные мощности для инвесторов из Китая, где в сентябре запретили криптовалюты.

В конце октября глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил о необходимости урегулировать вопрос налогообложения лиц, занимающихся майнингом криптовалют. Изменения затронут закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА).