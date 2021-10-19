В России задумались о налогах для майнеров

В России задумали урегулировать взимание налогов с компаний, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, которые занимаются майнингом криптовалют. Прописать в законодательстве вопрос налогообложения такой деятельности призвал глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, сообщает Finversia.

«У нас не запрещается майнинг, но при этом регулирование этого вопроса четко еще не прописано», — заявил депутат и отметил, что закон «О цифровых финансовых активов» (ЦФА) надо серьезно доработать.

Закон действует с 1 января 2021 года и определяет криптовалюту как имущество. Граждане могут заключать сделки с ней, хоть и не в качестве средства платежа, и обязаны платить налог. Однако в законе нет понятия майнинга — добычи криптовалют. Майнеры не имеют правового статуса, а их деятельность не лицензируется и не облагается налогом.

Аксаков в сентябре уже предлагал внести майнинг в реестр видов предпринимательской деятельности. На отсутствие регулирования добычи криптовалюты в октябре пожаловался и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, никем не контролируемые майнеры используют много электроэнергии, что приводит к повышенным нагрузкам на электросети.