Центробанк заинтересовался вложениями россиян в криптовалюты

Банк России заинтересовался инвестициями россиян в криптовалюты. Центробанк начал изучать объем вложений, чтобы разработать стратегию защиты вкладчиков. По мнению регулятора, такие инвестиции являются «потенциально очень значимой проблемой», так как «многие ищут легкого заработка, не понимая огромные риски». Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в интервью Reuters, частично опубликованном на сайте банка.

Для оценки заинтересованности жителей России в покупке криптоактивов ЦБ проведет опрос участников рынка. «Прозрачность этого рынка очень низкая и у нас, и в других странах. Нужно работать и над данными, и над повышением уровня осведомленности граждан о рисках таких вложений — ничем не обеспеченных», — пояснила Данилова.

Меры защиты от рисков разработать сложно, так как криптовалютный рынок является международным, и россияне могут инвестировать в него через иностранных посредников. «На некоторых крупных иностранных биржах торгуются деривативы на криптовалюту, которые несут огромные риски», — сказала Данилова, комментируя возможный запрет покупки криптовалют. Представитель ЦБ напомнила, что биткоин и другие валюты очень волатильны, что, с одной стороны, привлекает инвесторов из-за возможности быстро заработать, а с другой, угрожает большими потерями.

В сентябре в ЦБ сообщили, что намерены ограничить покупки криптовалюты. Первый зампред регулятора Сергей Швецов заявил, что рынок криптовалют «как высокотехнологичная финансовая пирамида может развалиться в ноль». По его словам, Банк России ведет работу с банковской системой, чтобы она начала блокировать платежи в пользу обменных пунктов и криптобирж, ограничивая возможности для «эмоциональных покупок» токенов.

Сейчас в России криптовалюты нельзя использовать в качестве платежного средства. Однако президент России Владимир Путин недавно допустил возможность того, что цифровые деньги переквалифицируют в средство расчета и накопления. Тем не менее глава государства считает, что сейчас об этом говорить «рановато».