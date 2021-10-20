Названо преимущество криптовалюты над золотом

Американский миллиардер-инвестор Пол Тюдор Джонс назвал преимущество криптовалюты над золотом, сообщает CNBC.

По мнению Джонса, криптовалюта является лучшим средством защиты от инфляции, чем золото. «Криптовалюты явно выигрывают гонку против золота. Они могут быть очень хорошей страховкой от инфляции. Для меня они предпочтительнее золота», — сказал он. Золото потеряло восемь процентов за последние 12 месяцев по сравнению с годовым приростом биткоина в 437 процентов.

По мнению американского миллиардера Марка Кьюбана, криптовалюты переняли многие качества золота. Сам же драгоценный металл «мертв» в качестве актива и средства сбережения. В свою очередь генеральный директор крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев отметил, что природа биткоина и золота сильно разнится. У них разные группы инвесторов, которые со временем будут больше отдаляться друг от друга. Биткоин, по его словам, создавался как инструмент для расчетов, а не как средство накопления и сохранения капитала.

Инвесторы часто видят в золоте способ защититься от инфляционных рисков, однако драгоценный металл не оправдывает их надежд. «Нет никаких гарантий, что в случае всплеска инфляции золото также принесет доход выше среднего», — объясняла стратег Morningstar Эми Арнотт.

В среду, 20 октября, курс биткоина достиг 65 566 долларов и побил исторический рекорд, установленный в апреле — 64,8 тысячи долларов. За сутки стоимость биткоина выросла почти на пять процентов, за неделю — более чем на 17 процентов. Капитализация достигла 1,2 триллиона долларов. Поводом для роста стало начало торгов на бирже в США первого связанного с биткоином биржевого фонда (ETF).