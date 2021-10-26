Криптовалюту назвали заменой доллару

Американский сенатор Рэнд Пол назвал криптовалюту возможной заменой доллару в качестве мировой резервной валюты, сообщает Newsweek.

Пол раскритиковал доллар, заявив, что национальная валюта США ничем не подкреплена. Кроме того, он сказал, что поражен ростом цифровых валют. «Я задался вопросом, может ли криптовалюта действительно стать мировой резервной валютой на фоне того, что все больше людей теряют доверие к правительству», — сказал Пол.

Сенатор предположил, что недоверие к национальным валютам может принести пользу криптовалютам. Он отметил, что считает государственные валюты ненадежными. «Я всегда был человеком, который считал, что наша валюта должна быть подкреплена чем-то действительно ценным, например, золотом, серебром или товарами, и всегда удивлялся, что криптовалюта тоже ничем не подкреплена», — сказал Пол.

Сенатор поддерживал криптовалюты еще в 2015 году во время выдвижения своей кандидатуры на пост президента от республиканцев. Тогда он заявил, что будет принимать пожертвования в биткоинах на свою кампанию.

По мнению американского миллиардера Марка Кьюбана, криптовалюты переняли многие качества золота. Сам же драгоценный металл «мертв» в качестве актива и средства сбережения. В октябре американский инвестор-миллиардер Пол Тюдор Джонс назвал криптовалюты более эффективным способом накопления и сохранения капитала, чем золото. По его словам, цифровые активы лучше защищены от инфляции, так как не контролируются центробанками. Золото потеряло в цене восемь процентов за последние 12 месяцев по сравнению с годовым приростом стоимости биткоина в 437 процентов.

20 октября курс биткоина побил исторический рекорд, превысив апрельскую отметку в 64,8 тысячи долларов. Цена криптовалюты продолжила расти, максимум за день составил 66,8 тысячи долларов. На 26 октября стоимость биткоина составляет 62,66 тысячи долларов.