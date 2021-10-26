Найдена уязвимость биткоина

Треть всех биткоинов в обороте принадлежит 10 тысячам инвесторов, а половина глобальных вычислительных мощностей контролируется 0,1 процента майнеров, установило американское Национальное бюро экономических исследований (NBER). Ученые предупреждают, что столь неравномерное распределение валюты и мощностей в мире делает рынок биткоина уязвимым.

С помощью специальных алгоритмов авторы исследования отследили формы собственности криптовалюты по адресам. Оказалось, что в конце 2020 года третьей частью всех выпущенных биткоинов (5,5 миллиона) обладали посредники, например биржи. Почти такой же объем валюты (5 миллионов) был найден у 10 тысяч крупнейших инвесторов. Общее число биткоинов в собственности у индивидуальных инвесторов составило около 8,5 миллионов.

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Однако в реальности концентрация валюты может быть еще выше. «Этот показатель концентрации, скорее всего, является преуменьшением, поскольку мы не можем исключить, что некоторые из крупнейших адресов контролируются одним и тем же лицом», — утверждают ученые NBER. Кроме того, многие биржи и другие финансовые организации хранят биткоины, принадлежащие частным инвесторам. Мировое распределение хешрейта (вычислительных мощностей) показывает еще больший дисбаланс: десять процентов майнеров обладают 90 процентами мощностей по майнингу биткоина. При этом половина глобального хешрейта сконцентрирована в руках 50 человек (0,1 процента от общего числа майнеров).

Несмотря на растущую популярность биткоина, в его экосистеме по-прежнему доминируют крупные игроки, будь то майнеры, частные владельцы или биржи, подчеркивают авторы исследования. Такое распределение делает сеть легкой мишенью для кибератак, считают эксперты Bloomberg. Хоть система и является децентрализованной, несколько майнеров или даже один из них может заполучить контроль над всей сетью из-за столь высокой концентрации биткоинов и мощностей в руках небольшой группы людей.

«Подобная концентрация делает биткоин подверженным системному риску и подразумевает, что большая часть выгод от дальнейшего его внедрения, вероятно, непропорционально выпадет на небольшую группу участников», — указано в научном документе. NBER также выявил закономерность, при которой концентрация биткоинов и мощностей снижается при активном росте цены: в это время биткоин привлекает внимание новых покупателей и майнеров. А когда криптовалюта дешевеет, концентрация снова возрастает — биткоины скапливаются в руках крупных инвесторов, которых не пугает волатильность валюты. Наличие таких процессов означает, что сеть особенно уязвима для атак, когда биткоин дешевеет.

Стоимость первой в мире криптовалюты 20 октября обновила исторический рекорд, превысив отметку в 66,8 тысячи долларов. Предыдущий максимум был зафиксирован в апреле — тогда биткоин стоил 64,8 тысячи долларов. На момент публикации новости цена валюты скорректировалась и составила 62 679 долларов, по данным CoinDesk.