Названа причина рекордного подорожания биткоина

Стратеги JPMorgan назвали причину рекордного подорожания биткоина. По словам аналитиков, на рост самой популярной криптовалюты повлияли опасения по поводу инфляции, сообщает Bloomberg.

Эксперты не согласились с распространенным мнением о том, что курс биткоина вырос за счет начала торгов биржевого фонда ETF, связанного с биткоином. «Сам по себе запуск BITO (фонд ETF ProShares Bitcoin Strategy — прим. "Ленты.ру") вряд ли вызовет новую фазу притока значительно большего капитала в биткоин», — написали стратеги. Эксперты считают, что инвесторы начали воспринимать биткоин как лучшее средство защиты от инфляции, чем золото, что и привело к переходу от золотых ETF к фондам биткоина.

Рекордный рост цен в мире вызывает серьезные опасения на рынках. Инвесторы начинают интересоваться активами, которые могли бы застраховать их средства от инфляции. Участники рынка начали заменять золото криптовалютой, и такая тенденция, как считают стратеги, сохранится надолго, поэтому эксперты дали оптимистичный прогноз для биткоина на конец 2021 года. С соответствующими прогнозами согласен и американский миллиардер-инвестор Пол Тюдор Джонс. По его мнению, криптовалюта выиграла гонку у золота, так как является очень хорошей страховкой от инфляции.

20 октября биткоин побил исторический рекорд, превысив отметку в 64,8 тысячи долларов, которую ранее достигал в апреле 2021 года. Цена криптовалюты продолжила расти, максимум за день составил 66,8 тысячи долларов. На момент написания статьи биткоин торгуется по курсу 66 128 долларов, по данным CoinDesk.

