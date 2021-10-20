Объяснен запрет криптовалюты в Китае

Китай запретил криптовалюту, потому что не готов к изменениям структуры финансовой системы. Такое мнение высказал основатель компании EMCD Михаэль Джерлис «Газете.Ru».

Одной из основных причин запрета криптовалюты стали опасения Китая по поводу возможного вывода активов за рубеж, считает Джерлис. Инвесторы боятся за их сохранность из-за недоверия к экономике Китая, чересчур зависимой от действий государства, объяснил он. Кроме того, легализация криптовалюты лишит государства возможности решать экономические проблемы при помощи печатного станка или повышения процентной ставки, считает эксперт.

Политику США в отношении криптовалют Джерлис назвал любопытной. По его словам, американские власти не вводят жестких запретов, пытаются легализовать криптовалюту, продумывая варианты налогообложения. «Мы видим, как сильно увеличилась доля США на мировом рынке майнинга. Криптовладельцев, предпринимателей и инвесторов привлекают те регионы, где законодательная база прозрачна, продумана и легко прогнозируема, где разногласия решаются в суде, а не в закрытых кабинетах чиновников», — заявил Джерлис. Он напомнил, что владельцам криптовалют требуется уверенность в завтрашнем дне, а не постоянный страх.

24 сентября Народный банк Китая (аналог ЦБ) запретил любую деятельность, связанную с криптовалютами. На новостях о запрете курс биткоина рухнул на 9 процентов до 40 908 долларов. В течение месяца биткоин не только отыграл падение, но и приблизился к историческому максимуму. На 13:10 мск биткоин торговался почти по 64 тысячи долларов за штуку (плюс 2,92 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии).