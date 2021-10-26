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Mastercard позволит клиентам расплачиваться криптовалютой

Платежная система Mastercard начнет поддержку платежей в криптовалюте
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Фото: Jason Briscoe / Unsplash

Платежная система Mastercard начнет поддержку платежей в криптовалюте, указано в пресс-релизе компании. Благодаря партнерству с криптовалютной платформой Bakkt, компания позволит клиентам покупать, продавать и хранить цифровые активы.

Новая услуга Crypto-as-a-Service обеспечит быстрый доступ к криптовалютным операциям, заявляют представители Mastercard. Партнеры, включая торговые точки и банки, скоро смогут добавить поддержку цифровых активов в собственные продукты, а пользователи получат возможность управлять своим криптовалютным балансом через электронные кошельки, привязанные к дебетовым и кредитным картам.

Для держателей криптовалют Mastercard запустит специальную программу лояльности. Вместо обычных баллов за покупки клиенты смогут получать и тратить вознаграждения в криптовалюте. «Mastercard стремится расширять список возможных способов оплаты, чтобы с каждым днем обеспечивать [клиентам] все более широкий выбор, более качественное и эффективное обслуживание», — утверждает исполнительный вице-президент по цифровому партнерству Mastercard Шерри Хеймонд. Платформа Bakkt провела опрос 2000 американских потребителей и установила, что почти половина (48%) респондентов купили криптовалюту в первой половине 2021 года.

Американский миллиардер-инвестор Пол Тюдор Джонс недавно назвал криптовалюты более эффективным способом накопления и сохранения капитала, чем золото. По его словам, цифровые активы лучше защищены от инфляции, так как не контролируются центробанками. Золото потеряло в цене восемь процентов за последние 12 месяцев по сравнению с годовым приростом стоимости биткоина в 437 процентов.

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