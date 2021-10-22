Центробанк России оценил готовность последовать примеру США

Центральный банк России не готов допустить биткоин-ETF (инвестиционный фонд, акции которого обращаются на бирже) к торгам в России. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции после повышения ставки. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале Центрального банка.

Соответствующую оценку Набиуллина дала в ответ на вопрос о том, готов ли Центробанк последовать примеру США. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) допустила на биржу ETF, который использует в качестве базового актива биткоин. Ранее российский ЦБ уже указывал в постановлении, что биржи не должны допускать к торгам ценные акции компаний, связанных с криптовалютой, из-за высокой волатильности цифровых активов.

Впервые ETF, основанный на биткоин-фьючерсах, начал торговаться на бирже в США 19 октября. Вложения в Bitcoin Strategy ETF (BITO) за два дня превысили один миллиард долларов, что является самым быстрым ростом среди биржевых фондов за последние 18 лет. До этого рекорд принадлежал «золотому» фонду GLD.

Начало торгов многие аналитики называли причиной, по которой биткоин достиг 20 октября исторического максимума в 64,8 тысячи долларов и продолжил расти. Но с таким мнением согласились не все эксперты. Стратеги JPMorgan считают, что инвесторы теперь предпочитают криптовалюту вместо золота в качестве страховки от инфляции, поэтому увеличиваются вложения в биткоин и, следовательно, его стоимость.