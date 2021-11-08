«Лидеры России» займутся космическими технологиями

Победитель первого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», общественный советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев и финалист специализации «Финансы и технологии» Илья Бабенко возглавили «Корпорацию по аэрокосмической деятельности "Новый космос"», которая займется развитием космических и цифровых технологий. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 8 ноября.

Алексеев назначен генеральным директором корпорации, а Бабенко — первым заместителем гендиректора.

«Корпорация "Новый космос" создана в целях реализации прорывных проектов космической и цифровой сфер для инновационного и технологического развития нашей страны... Уверен, новый формат и возможности корпорации смогут вывести на качественно иной уровень проекты в космической сфере», — заявил Алексеев.

Он добавил, что ряд проектов уже запущен в южных регионах России.

В свою очередь Бабенко раскрыл основные задачи новой корпорации. По его словам, специалисты займутся созданием малых космических аппаратов и цифровых сервисов и платформ для исследовательских и образовательных проектов. Также на базе «Нового космоса» будут проходить научно-просветительские мероприятия по профильным тематикам.

Конкурс «Лидеры России» реализуется АНО «Россия — страна возможностей» с 2017 года и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.