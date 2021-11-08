В российской авиакомпании объяснили «дикую» зарплату пилотов Superjet

Представитель российской авиакомпании Red Wings объяснил «дикую» зарплату пилотов Superjet. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что жалование командиров воздушных судов в компании находится на рыночном уровне. «Red Wings реализует важный проект по освоению новой российской техники, с этим связан набор летных и кабинных экипажей», — заявил собеседник агентства.

Специалист добавил, что повышенная конкуренция между авиакомпаниями за пилотов возникла на фоне восстановления российского рынка авиаперевозок в 2021 году.

Ранее 8 ноября генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов рассказал, что командиры воздушных судов региональных самолетов Superjet 100 в авиакомпании Red Wings получают «дикую зарплату». «Деньги нужно зарабатывать трудом, тогда будешь их ценить», — отметил он.