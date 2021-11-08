Стало известно о завышенных зарплатах пилотов Superjet

Пилоты региональных самолетов Superjet 100 в авиакомпании Red Wings получают завышенную зарплату. Об этом сообщает РБК со ссылкой на генерального директора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова.

Так, стало известно, что авиакомпания Red Wings установила пилотам Superjet «дикую зарплату» по сравнению с жалованием командиров воздушных судов магистральных самолетов Airbus, которые эксплуатируют «Уральские авиалинии».

«В логике мировой гражданской авиации всегда было так: чем больше пассажировместимость самолета, тем больше получают его пилоты, а не наоборот», — отметил топ-менеджер. — Деньги нужно зарабатывать трудом, тогда будешь их ценить».

Отмечается, что компания Red Wings эксплуатирует семь самолетов Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров каждый. У «Уральских авиалиний» 51 самолет производства Airbus, самый вместительный из которых рассчитан на 140 пассажиров.

Ранее в августе сообщалось, что в США среднегодовая заработная плата бортпроводников, по состоянию на июль 2021 года, составила 78,4 тысячи долларов (примерно 5,8 миллиона рублей). При этом заработок экипажа может колебаться от 48,8 тысячи долларов в год (3,6 миллиона рублей) до 114 тысяч долларов (8,4 миллиона рублей).

