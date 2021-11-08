Брат бывшего российского чиновника изобличил его и получил срок

Брат бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края изобличил своего родственника в получении взятки и получил условный срок за посредничество. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что с марта 2018 года по март 2020 года обвиняемый был посредником российского чиновника при передаче взятки в размере более 3,5 миллиона рублей. Министр намеревался получить ее за покровительство организации, осуществляющей лесозаготовительную деятельность. Кроме того, подсудимый помогал реализовать соглашение о получении и даче взятки между своим братом и организацией.

Позже прокурор и подсудимый заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе него брат изобличил экс-министра, в отношении которого возбудили уголовное дело. Сам обвиняемый получил 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере двухкратной суммы взятки. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

18 октября в Новосибирске был задержан заместитель министра ЖКХ области Владимир Нормайкин. Чиновник был задержан по подозрению в коррупционном преступлении.