Начальник отдела полиции в российском городе получил взятку от китайца и попался

В Иркутской области был задержан начальник отдела полиции за получение крупной взятки

Начальник отдела полиции №10 в Иркутске был задержан за получение взятки в крупном размере у гражданина Китая. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по российскому региону.

По версии следствия, в конце 2020 года полицейский получил через посредника 200 тысяч рублей за помощь сожительнице китайца, чтобы переквалифицировать ее действия по уголовному делу под более мягкую статью, после чего попал в поле зрения соответствующих структур.

Начальник отдела полиции был задержан на рабочем месте при помощи сотрудников ФСБ, на работе и в его доме был проведен обыск. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

В настоящее время следователи готовят ходатайство в суд о заключении фигуранта под стражу. Также расследуется дело против посредника, бывшего начальника пункта полиции №3 в деревне Хомутово, он подозревается в получении взятки и вымогательстве. Он был задержан в начале года и лишился должности.

Как сообщает ГУ МВД по Иркутской области, после проверки начальник отделения также будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к предусмотренной законодательством ответственности.

Ранее Сыктывкарский городской суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова, признав его виновным в получении взятки в 14 миллионов рублей. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Бывший глава республиканского МВД также оштрафован на 14,5 миллиона рублей и лишен звания генерал-майора.

