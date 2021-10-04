Бывшего главу МВД Коми признали виновным в получении 12 миллионов рублей

В Сыктывкаре суд признал виновным экс-главу МВД Коми в коррупции, срок пока не назван

Сыктывкарский городской суд начал оглашение приговора в отношении бывшего министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова, обвиняемого в получении 12 миллионов рублей в качестве взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Из решения суда следует, что вина Половникова полностью доказана. Установлено, что он, являясь должностным лицом, получил через посредника взятку. На полученные денежные средства он совершил финансовые операции и крупные сделки для придания им законности. Срок экс-главе МВД Коми, признанному виновным, суд пока не назвал. Наказание огласят 5 октября.

25 августа сообщалось, что прокурор запросил для экс-министра 13 лет лишения свободы и штраф в размере 14,5 миллиона рублей за коррупцию. Половникова могут лишить звания генерал-майора полиции и госнаград, конфисковать сыктывкарскую квартиру площадью 154 квадратных метра в таунхаусе и половину земельного участка под ним. Следствие считает, что экс-министр купил недвижимость на взятки и фиктивно оформил ее на родственницу жены.

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Адвокат считает, что Половников невиновен и стал жертвой оговора.

Уголовное дело бывшего министра косвенно связано с «делом Гайзера», по которому осуждены бывшие высокопоставленные руководители Коми и их сообщники-бизнесмены. Один из фигурантов Сергей Ситников с 2016 года находился под арестом по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, он за взятку хотел выйти из СИЗО. Через адвоката Ситников связался с экс-главой управления ФСКН по Татарстану Фаязом Шабаевым, который был лично знаком с Половниковым.

Следователи также полагают, что Шабаев передал главе МВД 10 миллионов рублей, а позже еще 2,5 миллиона рублей. В итоге за вознаграждение Ситникова выпустили на свободу.