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Начальника подразделения РДЖ задержали при получении миллионной взятки

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Следователи задержали начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (подразделение филиала РЖД) по подозрению в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Следствием установлено, что в августе текущего года подозреваемый заключил договор со строительной компанией на выполнение аварийно-восстановительных работ на теплотрассе станции Балаково на сумму свыше 11 миллионов рублей, потребовав у генерального директора компании денежные средства в размере 25 процентов от общей суммы договора. При получении денежных средств в размере 1,2 миллиона рублей злоумышленник был задержан», — уточняется в сообщении.

Против него возбуждено дело по статье УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», за что грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие не называет имя подозреваемого. По данным сайта РЖД, Приволжскую дирекцию по тепловодоснабжению возглавляет Александр Кобзев.

Ранее сообщалось, что бывший министр внутренних дел Коми Виктор Половников пойдет под суд за получение крупной взятки. Генерала МВД обвинили по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализации денежных средств»).

15 декабря сотрудники ФСБ задержали начальника управления лекарственного обеспечения Челябинской области Арину Устюгову. Чиновницу заподозрили в получении нескольких сотен тысяч рублей в качестве взятки от представителя коммерческой фирмы.

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