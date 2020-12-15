Ответственную за лекарства чиновницу заподозрили в получении взятки и задержали

Сотрудники ФСБ задержали начальника управления лекарственного обеспечения Челябинской области Арину Устюгову. Об этом сообщает URA.RU.

Чиновницу заподозрили в получении нескольких сотен тысяч рублей в качестве взятки от представителя коммерческой фирмы.

Задержание произошло на следующий день после заседания областной антикоррупционной комиссии во главе с губернатором Алексеем Текслером. Тогда руководитель региона пообещал «жестко пресекать любые противоправные действия».

От ФСБ комментариев не поступило.

В феврале в Москве задержали по уголовному делу о взятке гражданина США Джина Мирона Спектора, который изобрел и запатентовал в России лекарство от рака. В ходатайстве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу указано, что американец обвиняется в совершении преступления по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). Спектор изобрел и запатентовал в России лекарство от онкозаболеваний — гуманизированное моноклональное антитело (MAb), специфичное к синдекану-1.

В 2019 году в России разгорелся скандал вокруг лекарства «Фризиум» после того, как нескольких россиянок задержали за покупку незарегистрированного препарата за границей — женщины приобретали его для своих тяжелобольных детей. В июле того же года была задержана за получение посылки с 400 таблетками Елена Боголюбова, в августе задержали еще одну россиянку за покупку «Фризиума» для сына. Одной из них угрожали уголовным делом о контрабанде психотропных веществ, на вторую завели дело, но вскоре прекратили его.