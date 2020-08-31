В России зарегистрировали препарат «Фризиум» для тяжелобольных детей

Минздрав 24 августа зарегистрировал в России противосудорожный препарат «Фризиум» («клобазам»). Это следует из данных на сайте государственного реестра лекарственных средств, передает издание Vademecum.

Лекарство производит французская компания Sanofi, оно выпускается в форме таблеток.

В 2019 году в России возник скандал вокруг «Фризиума» после того, как нескольких россиянок задержали за покупку незарегистрированного препарата за границей — женщины приобретали его для своих тяжелобольных детей. В июле того года была задержана за получение посылки с 400 таблетками Елена Боголюбова, в августе задержали еще одну россиянку за покупку «Фризиума» для сына. Одной из них угрожали уголовным делом о контрабанде психотропных веществ, на вторую завели дело, но вскоре прекратили его.

В сентябре действующая на тот момент министр здравоохранения Вероника Скворцова пообещала, что производитель «Фризиума» подаст заявление на регистрацию препарата в течение месяца, а процедуру регистрации ускорят. Тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26,1 миллиона рублей на закупку, ввоз и распределение более 11 тысяч упаковок психотропных препаратов для детей с хроническими заболеваниями. Кроме «Фризиума» в тот перечень вошли диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах.