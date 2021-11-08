Врачи отрезали у ребенка хвост длиной десять сантиметров с шаром на конце

В Бразилии родился младенец с хвостом длиной десять сантиметров

В бразильском городе Форталеза врачи удалили хвост у новорожденного ребенка. Об этом сообщает издание The Mirror.

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Младенец родился с хвостом длиной десять сантиметров, который заканчивался шарообразным уплотнением. Ультразвуковое исследование показало, что отросток не связан с нервной системой и лишен хрящей и костей. Для его удаления потребовалась хирургическая операция.

Медикам удалось благополучно отрезать хвост. Как выяснилось, шар на его конце состоял из жира и эмбриональной соединительной ткани. В отчете указано, что отросток представлял собой редкую врожденную аномалию, природа которой плохо изучена. Ученым известно около 40 подобных случаев, первый из которых датируется XIX веком.

Ранее сообщалось, что в Ираке родился ребенок с тремя пенисами — это уникальная аномалия, впервые зафиксированная в истории медицины. Так как гениталии не были до конца сформированы, медики приняли решение удалить их.