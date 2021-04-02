Ребенок с зафиксированной впервые в истории уникальной аномалией родился в Ираке

В Ираке родился ребенок с тремя пенисами — это уникальная аномалия, впервые зафиксированная в истории медицины. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на медицинский журнал International Journal of Surgery Case Reports.

Ребенок, этнический курд, появился на свет в городе Дахук на севере страны. Родители изначально обратились в больницу, так как думали, что у мальчика опухоль мошонки. Однако врачи обнаружили у ребенка два дополнительных пениса. Так как гениталии не были до конца сформированы, медики приняли решение удалить их.

Осмотр через год после операции показал, что с ребенком все нормально.

Врачи так и не смогли выяснить причину аномалии. Они предположили, что мать принимала наркотики во время беременности, или в семье ребенка уже были подобные мутации. Однако обе гипотезы не подтвердились.

По данным издания, один из пяти-шести миллионов мальчиков рождается с двумя пенисами. Всего в мире было зафиксировано около ста подобных случаев. Врачи пока не могут объяснить причину этой генетической аномалии.

Ранее сообщалось, что в столице Мьянмы, городе Нейпьидо, родился двухголовый ребенок. Директор больницы заявил, что, если не учитывать аномальное число голов, мальчик полностью здоров.