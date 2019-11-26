Женщина родила ребенка с двумя головами и тремя руками

Жительница Индии родила необычного ребенка с двумя головами и тремя руками. Об этом сообщает портал NDTV.

Бабита Ахирвар (Babita Ahirwar), 21-летняя жительница индийского штата Мадхья-Прадеш, вышла замуж полтора года назад. Вскоре они с мужем решили завести ребенка. На 35 неделе беременности паре сообщили, что у них будет двойня.

Однако в воскресенье, 24 ноября, на свет появился лишь один ребенок. Работники больницы города Видиша сообщили, что у новорожденного одно сердце, но две головы и три руки. Врачи назвали чудом, что мальчик родился здоровым. Они сообщили, что такая аномалия встречается в одном случае на миллион новорожденных.

В настоящее время ребенок проходит лечение в отделении интенсивной терапии под пристальным наблюдением группы врачей.

Ранее сообщалось о ребенке, который родился с двумя головами в одной из больниц Украины. Врачи сообщили, что у ребенка две головы и два позвоночника, но одно сердце.

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