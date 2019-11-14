Девочка с пятачком вместо носа родилась в Азербайджане

В столице Азербайджана — Баку — родилась девочка с носом, напоминающим свиной пятачок. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, у нее отсутствовал рот, а уши располагались на шее. Врачи отмечали, что сердце и легкие новорожденной были в норме. Менее чем через сутки ребенок умер.

По словам главного акушера-гинеколога Азербайджана Севиндж Мамедовой, сотрудники частной клиники, не заметившие отклонение во время УЗИ на третьем месяце беременности, совершили преступление. Она добавила, что не имеет права расследовать этот случай из-за закона, запрещающего вмешиваться в работу частных клиник.

В октябре сообщалось, что в Португалии родился ребенок без глаз, носа и части черепа. Врачи считали, что новорожденный проживет несколько часов, но спустя две недели он научился дышать и пить из бутылочки.

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