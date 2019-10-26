В Португалии родился «безликий» ребенок

Жительница Португалии родила ребенка с дефектом лица. Об этом сообщает издание Correio da Manha.

«Безликий» младенец, по информации издания, появился на свет без глаз, носа и части черепа. Врачи считали, что малыш проживет всего лишь несколько часов, но спустя две недели он научился дышать и есть из бутылочки.

В произошедшем родители мальчика винят акушера, который на протяжении всей беременности говорил, что с плодом все хорошо и каких-либо отклонений нет. Сейчас в отношении медработника начато расследование.

Как отмечает Correio da Manha, ранее на него уже поступали жалобы. В частности, одна из жительниц страны обвинила его в том, что ее ребенок родился без подбородка и со сросшимися пальцами.

1 октября стало известно, что жительница Челябинска Светлана Бородулина родила больного ребенка, воспользовавшись услугами банка спермы, и не может получить компенсацию от клиники. Россиянка обратилась в учреждение около трех лет назад, так как ее муж был бесплоден. Семья выбрала донора исходя из внешних данных, а также проконсультировалась у генетика. В клинике пару заверили, что доноров проверяют, и пообещали, что ребенок будет генетически здоров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!