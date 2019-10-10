Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка

В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка. Несовершеннолетняя мать отказалась от новорожденного, и его планируют перевести в детский дом в Закарпатской области, говорится в сообщении Ровенского перинатального центра в Facebook.

По данным врачей, ребенок родился с проблемами в здоровье, и ему требуется специальный уход. Его решили перевести в социальное учреждение в Закарпатской области, так как мать является жительницей этого региона.

Как сообщает «РадиоТрек» со ссылкой на руководителя службы по делам детей Андрея Мищеню, девочка отказалась от ребенка сразу после выписки из роддома. Сообщается, что по месту регистрации несовершеннолетняя мать не появлялась.

Полиция начала досудебное расследование по факту полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

В августе сообщалось, что в Москве 16-летняя школьница узнала о своей беременности во время родов. Подросток обратилась за медицинской помощью из-за сильных болей в области живота и появления лишнего веса. Медики установили, что девушка находится на девятом месяце беременности.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!