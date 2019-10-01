Россиянка обратилась в банк спермы и родила тяжело больного ребенка

Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила больного ребенка, воспользовавшись услугами банка спермы, и не может получить компенсацию от клиники. Об этом сообщает телеканал «360».

Бородулина обратилась в клинику около трех лет назад, так как ее муж был бесплоден. Семья выбрала донора исходя из внешних данных, а также проконсультировалась у генетика. В клинике пару заверили, что доноров проверяют, и пообещали, что ребенок будет генетически здоров.

Девочка родилась чуть более двух лет назад. Первые полгода все было нормально, однако затем мать начала замечать, что ребенок не опирается на ноги. По ее словам, врачи диагностировали синдром вялого ребенка, а еще через месяц семья узнала о наличии у малыша спинальной мышечной атрофии (СМА). Выяснилось, что и у Бородулиной, и у донора редкое генетическое заболевание, но клиника не обследовала на него донора.

Генеральный директор «ДНК Клиники» Ольга Берестова назвала ситуацию «большущей редкостью» и заявила, что такой исход нельзя было предвидеть с медицинской точки зрения.

Как отмечает телеканал «360», девочке нужны инъекции американского препарата «Слинраза», стоимость одной инъекции составляет от 7,5 до 9 миллионов рублей. Клиника отказывается платить за препарат, но предложила провести еще одно оплодотворение с тщательной проверкой донора. Бородулина намерена добиться материальной помощи от организации.

Ране в Забайкальском крае начали рассмотрение дела врача, которого обвиняют в гибели ребенка при родах. Медик осмотрел женщину, у которой были осложнения, однако не стал проводить ей кесарево сечение сразу, а сделал это лишь через несколько часов. Родившаяся девочка оказалась мертва, вокруг ее шеи обмоталась пуповина. Отмечается, что женщина чувствовала во время операции запах алкоголя. Медик также состоит на учете в диспансере с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя».

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