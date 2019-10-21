Опубликовано фото рожденного с двумя головами ребенка на Украине

В эфире украинской телепрограммы «Касается каждого» показали фотографию девочки с двумя головами, которая родилась в Черновицкой области Украины и умерла через девять дней. Запись эфира опубликована на YouTube.

В телепередаче приняли участие родители младенца — Дмитрий и Анжела Петрю. Они рассказали, что девочке дали имена Анна и Мария. По словам заведующей акушерско-гинекологического отделения Глыбокского района области, ребенок был рожден с одним туловищем, двумя руками, двумя ногами, двумя позвоночниками, которые соединялись в поясничном отделе в один, и одним сердцем.

О рождении девочки с двумя головами в Черновицкой области Украины стало известно 29 сентября. Сообщалось, что женщина не стала прерывать свою первую беременность, несмотря на предупреждения врачей. В итоге преждевременные роды прошли на 33 неделе в областной больнице.

Как рассказал генетик и руководитель лаборатории перинатальной диагностики наследственных и врожденных болезней Института акушерства и гинекологии имени Отта РАМН Владислав Баранов, ребенок мог родиться с одним телом и двумя головами из-за воздействия внешних факторов. Отклонение, возможно, было вызвано влиянием ультразвука или употреблением некоторых лекарств. По словам Баранова, генетической ошибки нет.

На девятый день после рождения девочка с двумя головами скончалась.

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