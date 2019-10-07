На Украине умер ребенок с двумя головами

Девочка с двумя головами, которая появилась на свет в конце сентября в Черновицкой области Украины, скончалась. Об этом сообщает агентство УНИАН.

В областной детской больнице города Черновцы заявили, что ребенок умер в субботу, 5 октября. Она провела в больнице три дня, после того как ее доставили из роддома в крайне тяжелом состоянии. Издание «Чернiвецький промiнь» со ссылкой на главврача больницы Николая Чепиля сообщило, что все это время девочка находилась на искусственной вентиляции легких, «шансов на выживание у нее не было».

Также отмечается, что мать ребенка ни разу не посетила их в больнице, а отец приходил для того, чтобы принести необходимые для ухода средства.

О рождении ребенка с двумя головами стало известно 29 сентября. Патологию диагностировали внутриутробно, женщина не стала прерывать свою первую беременность. В итоге преждевременные роды прошли на 33-й неделе.

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