На Украине родился ребенок с двумя головами

В Черновицкой области Украины родилась девочка с двумя головами. Об этом сообщает УНИАН.

Сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно, женщина не стала прерывать свою первую беременность. Роды были преждевременными, прошли на 33 неделе в областной больнице, хотя будущая мать собиралась рожать в Киеве.

16 июля сообщалось, что в лондонской больнице более ста медработников успешно завершили серию операций по разделению сросшихся головами близняшек. Во время 15-часовой операции, которая прошла в октябре 2018 года, хирурги разделили девочкам мозг и артерии. Спустя месяц им прооперировали вены, из-за чего их состояние осложнилось. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, вскоре близняшки пошли на поправку. Это позволило докторам провести заключительную операцию по разделению их голов.

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