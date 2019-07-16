Сотня врачей разделила сросшихся головами близнецов

В лондонской больнице более ста медработников успешно провели серию операций по разделению сросшихся головами близняшек. Видео с детьми опубликовал новостной портал BBC News.

По словам докторов, случай двухлетних сестер Сафы и Марвы Улла (Safa and Marwa Ullah) из Пакистана оказался чрезвычайно сложным. Перед началом лечения специалисты воссоздали трехмерную копию их голов с помощью современных технологий. Во время 15-часовой операции, которая прошла в октябре 2018 года, хирурги разделили девочкам мозг и артерии. Спустя месяц им прооперировали вены, из-за чего их состояние осложнилось.

Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, вскоре близняшки пошли на поправку. Это позволило докторам провести заключительную операцию по разделению их голов. Хирурги восстановили черепа маленьких пациенток из их костей. Сейчас дети проходят курс физиотерапии в лондонской больнице, их планируют вернуть на родину в следующем году.

Спонсором дорогостоящего лечения стал пакистанский бизнесмен Муртаза Лахани (Murtaza Lakhani).

Мутация Сафы и Марвы очень редкая и встречается только у 2-6 процентов новорожденных сиамских близнецов. Согласно статистике, обычно дети с подобной аномалией живут не более одного дня.

Ранее в июле сообщалось, что сросшиеся головами сиамские близняшки из Суринама отметили 18-летие, хотя врачи считали, что они доживут только до 10 лет. Дети родились со сросшимися черепами, но с отдельным телом и мозгом.

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