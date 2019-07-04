Сиамские близнецы родились с одним сердцем на двоих

В индийском штате Орисса родились сиамские близнецы с одним сердцем на двоих. Об этом сообщает издание The New York Post.

Вес новорожденных составил 3,8 килограмма, у них одинаковый пульс и артериальное давление. По словам врачей, сейчас они проходят все необходимые обследования. Специалисты также не знают, что будет с девочками в дальнейшем, учитывая, что из-за общего сердца они повернуты друг к другу.

«В таких случаях разделение практически невозможно, так как у близнецов могут быть оказаться общими и другие жизненно важные органы, что значительно уменьшит их шансы на выживание после операции», — объяснил профессор Сародж Сатпати (Saroj Satpathy), работающий в медицинском учреждении, где родились девочки.

Неизвестно, знали ли родители заранее о том, что у них родятся сиамские близнецы. Они также не определились с именами для новорожденных.

В апреле сообщалось, что сиамские близнецы из индийского штата Чхаттисгарх заявили, что не сожалеют об отказе от хирургической операции, которая могла разделить их. Тела братьев соединяются в районе живота, поэтому у них отдельные легкие, сердца и руки, но общие желудок и ноги. Они без труда справляются с повседневными делами и научились бегать, опираясь на землю всеми шестью конечностями.

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