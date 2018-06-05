В Танзании в возрасте 21 года умерли популярные сиамские близнецы

В Танзании скончались сиамские близнецы Мария и Консолата Мвакикути (Maria и Consolata Mwakikuti), которые пользовались популярностью в стране. Об этом сообщает BBC News.

Несколько месяцев назад 21-летние сестры были госпитализированы из-за болезни сердца. В больнице у них обнаружили проблемы с дыханием, связанные с неоперабельной деформацией грудной клетки, которые в итоге и привели к смерти Марии. Консолата скончалась через 15 минут после гибели сестры, сообщает CNN.

Президент Танзании Джон Магуфули (John Magufuli) заявил в Twitter, что опечален смертью близнецов. По его словам, Мария и Консолата мечтали служить нации. Многие жители Танзании написали в соцсетях соболезнования родным и близким сестер.

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У Марии и Консолаты была сросшаяся нижняя часть тела, общая печень, легкие и некоторые другие органы. Несмотря на это, им удалось окончить университет. В интервью BBC News сестры рассказывали, что хотят стать учителями и рассчитывают найти одного мужа на двоих.

В 2017 году сообщалось, что в индийском штате Амбайогай родились сиамские близнецы с общим туловищем и конечностями. Пара детей общим весом 3,7 килограмма имела разные легкие и сердце, но общие другие органы.

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