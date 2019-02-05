Двухголовые сиамские близнецы появились на свет в Йемене

В Йемене появились на свет сиамские близнецы-дицефалы. Как сообщает издание Daily Mail, врачи беспокоятся, что выжить сможет только один из близнецов.

Дети появились на свет в столице страны, городе Сана, в январе. У близнецов по имени Абдул-Халид и Абдул-Рахим одно на двоих тело, но две головы. Первые дни своей жизни они провели в инкубаторе в отделении интенсивной терапии. Доктора стараются изо всех сил, чтобы сохранить жизнь детям, но просят родителей отвезти младенцев за границу, где им смогут оказать более квалифицированную помощь.

Отец близнецов, 20-летний Акрам Али Ахмед (Akram Ali Ahmed), заявил, что не хочет, чтобы детей разделяли. Также он не готов принять смерть одного из них ради жизни другого. «Я хочу, чтобы они оба жили в одном теле. Я не возражаю против того, что дал мне Аллах», — заявил он.

Глава педиатрического отделения больницы доктор Файзал аль-Бабли (Faisal al-Babli) утверждает, что до этого не сталкивался с подобной аномалией. «Для Йемена это уникальный случай: два ребенка в одном теле с двумя головами, двумя сердцами, двумя легкими, двумя желудками и двумя позвоночниками. У них общий корпус и конечности», — рассказал он.

Аль-Бабли пытается выпросить у правительства финансирование на помощь семье с лечением и переездом. Также он призвал международные здравоохранительные организации оказать содействие родителям близнецов. Из-за военного конфликта в регионе в больницах не хватает лекарств и продуктов, что осложняет проведение терапии.

Имеются сведения о близнецах-дицефалах, сумевших дожить до взрослого возраста. Однако это возможно только, если у них нет иных проблем со здоровьем. Самые известные сиамские близнецы-дицефалы — Эбигейл и Бриттани Хенсел. Девушкам 28 лет, они ведут полноценный образ жизни: работают учителем, занимаются волейболом и водят машину. Сиамские близнецы появляются на свет в одном случае из 50-100 тысяч, согласно исследованию научного журнала American Journal of Medical Genetics.

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