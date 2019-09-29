Названа причина рождения ребенка с двумя головами на Украине

Сиамские близнецы с одним телом и двумя головами могли родиться на Украине ввиду воздействия внешних факторов. Об этом в воскресенье, 29 сентября, генетик и руководитель лаборатории перинатальной диагностики наследственных и врожденных болезней Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта РАМН Владислав Баранов сообщил телеканалу «360».

По его словам, отклонение могло вызвать влияние ультразвука или употребление некоторых лекарств, а не генетическая ошибка. Заметить же неправильное развитие эмбриона можно уже в период с пятой по десятую недели беременности.

Также он предположил, что девочки смогут прожить максимум несколько месяцев. Тем не менее близнецам с одним сердцем можно сделать операцию, но она будет очень сложной и дорогой.

О рождении девочки с двумя головами в Черновицкой области Украины стало известно 29 сентября. Сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно, женщина не стала прерывать свою первую беременность. В итоге преждевременные роды прошли на 33 неделе в областной больнице.

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