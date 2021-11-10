Живший при Ельцине кот попал в Книгу рекордов России

Сиамский кот из Тюмени по кличке Дашун попал в Книгу рекордов России. Об этом рассказала его хозяйка Эльвира Чаниева, передает 72.ru.

Кот выиграл в номинации «Наибольший возраст сиамской кошки в России» — его хозяйка взяла животное в 1997 году, во времена президентства Бориса Ельцина. «Сосед унес маленьких котят в гараж, мол, дома они не нужны ему были. Пожалела его, он такой хорошенький. Помню, что моему ребенку тогда был один год, сын 1996 года рождения. Сейчас Дашун живет вместе со своими детьми у нас. Всего же в семье пять кошек», — поделилась Чаниева.

Кот родился зимой 1997-го, однако в анкете указано, что ему сейчас 21 год и 9 месяцев. «Я решила отправить заявку, чтобы узнать, есть ли еще такие старенькие коты или кошки, вот такие дела, и мы попали в Книгу рекордов России с нашим Дашуном», — рассказала хозяйка кота.

В мае 2016 года в американском штате Техас умер признанный самым старым в мире 30-летний сиамский кот по кличке Скутер. Он родился 26 марта 1986 года и с тех пор жил со своей хозяйкой Гэйл Флойд (Gail Floyd).