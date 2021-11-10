Приморские ученые создали антивирусную ткань

Ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали тканевый материал с антивирусными свойствами, который можно использовать для производства медицинских изделий. Об этом в среду, 10 ноября, сообщается на сайте вуза.

Как отмечается, изобретенный приморскими специалистами материал стал одним из первых материалов подобного рода с длительным сроком эксплуатации. «На ткань иммобилизировано биоспецифическое активное вещество. Благодаря такой "сшивке" вещества и ткани материал становится долговечным. Активное вещество — лиганд — захватывает вирусную частицу и, специфически взаимодействуя, ее нейтрализует», — рассказали в ДВФУ.

Там уточнили, что в итоге и лиганд, и сами вирусы остаются на материале. При этом в ткани не содержатся аллергены и канцерогены, что делает ее безопасной для использования. Предполагается, что ее можно будет использовать, в частности, для изготовления медицинских масок и защитных костюмов.

Работы над проектом ведутся с ноября 2020 года. При этом разработка уже получила награду на Международной выставке юных изобретателей (International Exhibition for Young Inventors, IEYI World 2021.