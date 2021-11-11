Опровергнут миф о молочных смесях

Исследователи из Великобритании выяснили, что школьные оценки подростков, которые во младенчестве получали обогащенные молочные смеси, не лучше, чем у их сверстников, которые не питались этим в детстве. Опровергающая распространенный миф статья ученых опубликована в The BMJ.

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Ранее существовал миф, что употребление обогащенных молочных смесей способствуют лучшему умственному развитию ребенка. Для того чтобы проверить его, исследователи из Университетского колледжа Лондона сравнили успеваемость 1763 детей, которым в рамках семи клинических испытаний с 1993 по 2001 год давали обычные и обогащенные смеси соответственно. В двух из них испытывалась добавка длинноцепочечной полиненасыщенной жирной кислоты, в одной — железо, в двух — макроэлементов и еще в двух — нуклеотидов.

Исследователи соединили эти данные с информацией о школьной успеваемости и проанализировали, было ли связано кормление обогащенными смесями с лучшими результатами в ходе обязательных экзаменов по английскому языку и математике у подростков в возрасте 11 и 16 лет. Разницы в результатах экзаменов между подростками, которых кормили обогащенными смесями в детстве, и их сверстниками не наблюдалось. Более того, у тех 11-летних школьников, кому давали добавки с длинноцепочечными полиненасыщенной жирной кислоты, оценки были даже хуже. При этом, как отмечают исследователи, клинические испытания молочных смесей проводились несколько десятилетий назад, и с тех пор их состав значительно изменился.

