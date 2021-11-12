Власти ЯНАО создадут горнолыжный курорт на основе концессионного соглашения

Правительство Ямала объявило конкурс на право заключения концессионного соглашения на создание горнолыжного комплекса на горе Рай-Из. Этот проект станет основной частью туристического кластера на Полярном Урале, создание которого предусматривается Стратегией развития Арктической зоны России до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Впервые в России комплексный инвестиционный проект в туристической сфере реализуется на условиях концессии.

Территория будущего комплекса располагается на севере горного массива Рай-Из рядом с рекой Собь. Климат Полярного Урала позволит обеспечить продолжительный горнолыжный сезон, с октября по июнь, когда другие курорты не функционируют.

«Создание туристического кластера даст региону новые возможности для развития, диверсификации экономики и роста предпринимательства. Наша задача – сложить этот проект с максимальным привлечением частных инвестиций и механизмов государственной поддержки», – отметил Дмитрий Артюхов.

Концессионные соглашения становятся одним из основных инструментов администрации региона при реализации затратных проектов по развитию инфраструктуры. На деньги инвесторов в регионе уже построен мост через реку Пур, детские сады, возводится пассажирский терминал и реконструируется взлетно-посадочная полоса в аэропорту Новогог Уренгоя.

Общий размер привлеченных частных инвестиций в туристический проект оценивается в 13 миллиардов рублей. Бюджетное финансирование в объеме не более 7 миллиардов рублей будет предоставлено после ввода объекта в эксплуатацию. Проект структурирован с учетом возможности широкого привлечения инструментов федеральной государственной поддержки. Положительно отозвался о планах ЯНАО министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Об интересе к проекту уже заявили Сбербанк, Газпромбанк, гостиничной сети «GreenFlow».

